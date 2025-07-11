İmamoğlu'nun davası ertelendi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.



Dava, Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için ertelendi.



Davada İmamoğlu ile birlikte 7 sanık yargılanıyor.



3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI



İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine açılan davada İmamoğlu ve diğer sanıklar için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Savcılık davada, İmamoğlu için siyasi yasak anlamına gelen ''belli haklardan yoksun bırakılma'' cezası da talep ediyor.