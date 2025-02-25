İmamoğlu'nun diploma bilmecesi: İddialar ne, kim neyi savunuyor son durum ne?

"Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı, fakat birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesine aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul'a taşınmasının ertesinde, KKTC'de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) Bölümüne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisans (MBA) eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı."

Diploması hakkında uzun süredir iddialar seslendirilen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu ancak doğrudan bu okula kayıt yaptırmadı, Kuzey Kıbrıs'taki bir üniversiteden geçiş yaptı, tartışmayı da bu geçiş başlatı. İmamoğlu'nun eğitimi için kendisi tarafından verilen bilgi şöyle:

İmamoğlu'nun üniversite diplomasıya yönelik iddialar yeni değil. Ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından konu yeniden alevlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, evrakta sahtecilik iddiasıyla soruşturma başlattı ve İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek. Savcılık soruşturması sürerken bir dizi belge yayınlandı. İmamoğlu'nun avukatları, diplomanın usulsüz olmadığını savunuyor, YÖK ise İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs'tan yaptığı yatay geçişte, üniversitenin denklik vermesinin usulsüz olduğuna dikkat çekiyor. Peki tartışmada son durum nedir?

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI? İMAMOĞLU NE DEDİ?

Tartışma, İmamoğlu'nun geçiş yaptığı tarihte denkliği kabul edilmeyen bir üniversiteden yatay geçişle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptığı iddiasıyla başladı. İmamoğlu'nun 1990 yılında University College of Northem Cyprus'tan yatay geçiş yaptığı, bu üniversitenin denkliğinin 3 yıl sonra YÖK tarafından kabul edildiği, dolayısıyla, İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaların tümü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturuluyor.

Bu iddiaya İmamoğlu'nun avukatları açıklama yaparak yanıt verdi. Prof. Dr. Adem Sözüer, Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nde İngilizce işletme okuduğunu, İstanbul Üniversitesi’nde de aynı bölüme yatay geçiş yaptığını söyledi. Dönemin mevzuatının bu geçişe olanak tanıdığını söyleyen Sözüer, “O zamanki mevzuata göre, çalışkan öğrenciler için bu imkan var, ÖSS puanına da gerek yok. 1990 yılında YÖK’ün ya da başka kurumun biz bunu üniversite olarak görmüyoruz dediği bir yazdı da yok.” dedi.

YÖK BU SAVUNMAYA NE KARŞILIK VERDİ?

İmamoğlu'nun avukatlarının ardından YÖK, İmamoğlu'nun diploması için açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC’nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır.”

İMAMOĞLU NASIL YATAY GEÇİŞ YAPTI?

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sürece ilişkin açıklamalarda bulunurken şu savunmayı yaptı:

“İmamoğlu’na yapılan özel bir uygulama yok. İsteyen herkes geçiş yapabilsin diye İstanbul Üniversitesi, Milliyet gazetesine ilan veriyor. Bu ilanda, işletme bölümü de bulunuyor. İlanı gören İmamoğlu, ailesi ve işi İstanbul’da olduğu için bundan yararlanıyor. İstanbul Üniversitesi’nin verdiği ilanda, birinci kriterin başvurunun 14 Eylül 1990 tarihine kadar yapılması gerektiği. İmamoğlu 29 Ağustos 1990’da başvuru yaptı.

İlana göre ikinci kriter ise öğrencinin tüm derslerini geçmiş olması gerekiyor. Üçüncü kritere göre ise öğrencinin 60 not ortalamasını tutturması isteniyor. İmamoğlu’nun not ortalamasının 62,5"

YÖK YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ NE DİYOR?

YÖK, bu yatay geçiş işleminde üniversitenin aldığı kararın usulsüz olduğunu söylüyor. YÖK'ün bu savunmaya yanıtı ise şöyle:

"YÖK Başkanlığı’nın 1988 ve 1992 tarihli yazılarına istinaden, KKTC’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tanınıyor. Söz konusu yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı dolayısıyla tanınırlığı olmayan UCNC’den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür."

İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARI NE DİYOR?

İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, yatay geçişin usulsüz olduğuna ilişkin değerlendirmeye karşılık şu savunmayı yaptı:

“Başvurular üzerine fakültede yatay geçiş komisyonu kuruluyor. Yatay geçiş komisyonu, geçişin kabulünü yönetim kuruluna öneriyor. 12 Eyül 1990’da İstanbul Üniversitesi Yönetim kurulu toplşanıyor ve aralarında Sayın İmamoğlu’nun da bulunduğu yatay geçişler onaylanıyor ve resmiyet kazanıyor. Komisyonun önerisi üzerine İmamoğlu ve 51 kişi için yönetim kurulu geçiş izni veriyor. İmamoğlu 2 Ekim 1990’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt oluyor ve 2. sınıf talebesi olarak başlıyor.”

YÖK ÜNİVERSİTENİN KARARINI NEDEN USULSÜZ BULUYOR?

YÖK'ün verdiği bilgiler, İmamoğlu'nun yatay geçişinde İstanbul Üniversitesi'nin kararlarının usulsüz olduğu yönünde. YÖK'ün bu konudaki tespitleri şöyle:

"İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran 1990 tarihli 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında, yatay geçiş kontenjanlarının İşletme (Türkçe) Bölümü ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 10, dördüncü sınıfa 10 ve İşletme (İngilizce) Bölümü ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olduğu bilgisine yer verildi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarihli kararında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları için ayrı ayrı ilan edilen toplam 60 kişilik kontenjanın yabancı ülkelerdeki üniversitelerden gerçekleştirilecek yatay geçişler için 3’te 1 oranında artırılarak 80’e çıkarıldı.

KONTENJANLAR NASIL BELİRLENDİ BELİRSİZ

"İlgili üniversite rektörlüğü tarafından temin edilen ve tarafımıza gönderilen belgelerden üniversitenin bahse konu mevzuat kapsamında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlediğinin, İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları arasındaki kontenjan aktarımının ve kontenjan artırımının ne suretle yapıldığının, belirlenen kontenjanın 51’inin neden İşletme İngilizce programı için kullanıldığının, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen neden başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulu’nun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı hususlarının hukuki gerekçesi bulunamamıştır. Tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır.?