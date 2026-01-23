İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava reddedildi
23.01.2026 17:14
Son Güncelleme: 23.01.2026 17:22
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyeti, oy birliğiyle davanın reddine karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne açtığı diploma davasında mahkeme heyeti kararını verdi.
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyeti oybirliği ile reddine karar verdi. Karar için istinaf yolu açık.
BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?
Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına ilişkin ilk gelişme geçen yıl 18 Mart tarihinde yaşanmıştı.
İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin İstanbul Üniversitesi'nden aldıkları lisans diploması iptal edilmişti.
Ekrem İmamoğlu 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmıştı.
İmamoğlu 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştu.
Ekrem İmamoğlu 2017 yılına gelindiğinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki yüksek lisans tezini tamamlamıştı.
İMAMOĞLU 23 MART'TA TUTUKLANDI
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, geçen yıl aldığı karara 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı iddiasına gerekçe göstermişti.
Bu kararın bir gün sonrasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart günü tutuklanmıştı.
İmamoğlu'nun avukatları, diploma iptaline karşı 6 Mayıs'ta dava açmıştı.
Mahkeme, İstanbul Üniversitesi'ne bir müzekkere yazıp iptal kararına dayanak olan belgeleri istemişti.
Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edilmişti.