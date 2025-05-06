İmamoğlu'nun diploma kaydı veri tabanından silindi

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişte usülsüzlük olduğu iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun İşletme Fakültesi diplomasını 18 Mart'ta iptal ettiğini açıklamıştı.



İmamoğlu’nun üniversitenin veri tabanındaki mezuniyet kaydı da silindi.



Bu gelişme üzerine İmamoğlu'nun avukatları işlemin iptali için İdare Mahkemesi'ne dava açıldığını duyurdu.



Diploması iptal edilen 9 kişinin daha mezuniyet kaydı üniversitenin veri tabanından silindi. Bu kişiler, e-Devlet sisteminde üniversite değil lise mezunu olarak görülecek.



NE OLMUŞTU?



Üniversite Yönetim Kurulu, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etmişti.



19 kişinin adres tespiti ile ilgili çalışmalar sürüyor. Adres tespitleri tamamlandıktan sonra bu kişilere de karar tebliğ edilecek ve mezuniyet bilgileri sistemden silinecek.