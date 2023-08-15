İmamoğlu'nun mesajlarına CHP'den ilk tepki

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de sürecin önemli isimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." diyen İmamoğlu, bu sözlerle yeniden İBB başkanlığına adaylığını açıklarken 1 saati aşan konuşmasında sık sık "değişim" mesajı da verdi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

İmamoğlu'nun açıklamlarına ise CHP'den ilk tepkiler geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak "Söylediği gibi oldu." dedi.

