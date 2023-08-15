İmamoğlu'nun mesajlarına CHP'den ilk tepki

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de sürecin önemli isimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." diyen İmamoğlu, bu sözlerle yeniden İBB başkanlığına adaylığını açıklarken 1 saati aşan konuşmasında sık sık "değişim" mesajı da verdi.
CHP'DEN İLK TEPKİ
İmamoğlu'nun açıklamlarına ise CHP'den ilk tepkiler geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak "Söylediği gibi oldu." dedi.
Öte yandan Öztrak, "Gemiyi hep birlikte sağlam limana ulaştıracağız." vurgusu da yaptı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, "Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir." dedi.
İmamoğlu'nun kendisiyle ilgili ifadesi için "Parti tarihini bilen, bagajı olmayan, geçmişi temiz tüm gençler adına kendisine teşekkür ediyorum." açıklamasını yapan Özel, "Parti ile ilgili süreçleri hepimiz yakından takip ediyoruz genel başkanın en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz." dedi.
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