İmamoğlu'nun mesajlarına CHP'den ilk tepki

CHP'de seçim sonrası değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yol haritasını açıkladı. "İstanbul'a mühürlü" olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." mesajı verdi. İBB Başkanı'nın açıklamalarına CHP'den ilk tepki geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Genel Başkan'ın söylediği gibi oldu." dedi.

İmamoğlu'nun mesajlarına CHP'den ilk tepki
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm

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Değişim tartışmalarının yaşandığı 'de sürecin önemli isimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." diyen İmamoğlu, bu sözlerle yeniden İBB başkanlığına adaylığını açıklarken 1 saati aşan konuşmasında sık sık "değişim" mesajı da verdi.

'DEN İLK TEPKİ

İmamoğlu'nun açıklamlarına ise CHP'den ilk tepkiler geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak "Söylediği gibi oldu." dedi.

İmamoğlu'nun mesajlarına CHP'den ilk tepki - 1 CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak

Öte yandan Öztrak, "Gemiyi hep birlikte sağlam limana ulaştıracağız." vurgusu da yaptı.

İmamoğlu'nun mesajlarına CHP'den ilk tepki - 2 CHP Grup Başkanı Özgür Özel

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, "Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir." dedi.

İmamoğlu'nun kendisiyle ilgili ifadesi için "Parti tarihini bilen, bagajı olmayan, geçmişi temiz tüm gençler adına kendisine teşekkür ediyorum." açıklamasını yapan Özel, "Parti ile ilgili süreçleri hepimiz yakından takip ediyoruz genel başkanın en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz." dedi.

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