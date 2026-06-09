"İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı" iddialarına savcılıktan yalanlama
09.06.2026 00:02
Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı milletvekillerinin cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediğine ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun "milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına" ilişkin paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup, belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır."