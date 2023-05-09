İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturması | İçişleri Bakanı Soylu: 16 kişi gözaltına alındı, biri FETÖ ile iltisaklı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da önceki gün düzenlenen mitingde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaylara karıştığı belirlenen 21 kişiden 16'sının gözaltına alındığını açıkladı.

"GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ KAFAMIZI KARIŞTIRDI"

TV Net yayınına katılan Soylu, soruşturmaya dair şu bilgileri paylaştı: "Tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş."

Bu şekilde bir mitingin provokasyona açık olduğunu aktaran Soylu, polislerin olaya müdahale etmediği söylemlerinin yalan olduğunu söyledi.



15 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü, olaya karışanların tespitinin de devam ettiği bildirildi.