İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında bir uzman çavuşa gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylara karıştığı belirlenen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı. Keleş'in soruşturma kapsamında sözleşmesi feshedildi.

İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında bir uzman çavuşa gözaltı
Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırı

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun katılımıyla 'da düzenlenen mitingdeki taşlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olaylara karıştığı belirlenen  Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığını duyurdu. 

Soruşturma kapsamında Keleş'in sözleşmesinin de feshedildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"07 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına alınmıştır.

Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir.

P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir."

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