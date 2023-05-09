İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında bir uzman çavuşa gözaltı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen mitingdeki taşlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olaylara karıştığı belirlenen Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında Keleş'in sözleşmesinin de feshedildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"07 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına alınmıştır.
Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir.
P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir."