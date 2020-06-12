İmamoğlu'nun projesine taksicilerden tepki

NTV 12.06.2020 - 18:42
İstanbul'da 5 bin yeni taksi plakası verilecek.
Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan geldi.
İmamoğlu, mevcut 17 bin 385 taksinin yeterli olmadığını söyledi.
Ancak iş sıkıntısı yaşadığını söyleyen taksiciler ise yeni plakalar ihtiyaç olmadığını söylüyor.
İmamoğlu'nun bu açıklamasını değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, "Haberimiz yoktu, taksici esnafı üzüntüyle karşıladı" dedi.
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