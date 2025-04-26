İmamoğlu'nun tutuklanması | AK Parti'li Hasan Basri Yalçın: "Özgür Özel 'Ben kefilim' ifadesini kullanamıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, hukuki sürece saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hukuki sürece saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. CHP meseleyi siyasallaştırmanın peşine düştü. Biz iktidar partisi olarak, CHP'nin bize yönelttiği suçlamalarla ilgili, mesela hukuki süreç yürürken derinlemesine bir beyanat vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. CHP'den yapılan tüm açıklamalara baktığımızda, yolsuzluk ve hırsızlıkla ilgili hiçbir meseleye değinmeden sadece siyasi meseleymiş gibi eğilim gösteriyorlar. Özgür Özel, "Ben kefilim, İBB'de bu tür yolsuzluklar olmamıştır" ifadesini kullanamıyor. Meseleyi getirip, sokak gösterileri, vandallığa varan meseleler, boykot, cunta suçlamaları gibi akılla bağdaşmayan suçlamalarla algı çalışması yapıyor CHP. Dikkat ederseniz devasa bir operasyonlar silsilesinden bahsediyoruz.

"İDDİANAME ORTAYA ÇIKACAK, MAHKEME KARAR VERECEK GÖRECEĞİZ"

İlk operasyonda 100'ü aşkın kimse gözaltına alınıyor, şimdi 50'nin üzerinde kişi gözaltına alınıyor. Yargı büyük bir operasyon tanısıyla hareket ediyor. İddianame ile suçlamalar ortaya çıkacak. Mahkeme bir karar verecek, hepimiz göreceğiz. Gerçekten ortada büyük bir yolsuzluk varsa, İBB'nin parası kültür - sanat meseleleri yüzünden, ihalelerle bir yerlere İmamoğlu'nun şirketlerine akıtılmışsa, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması neyi değiştirir ki? Hukuki süreç işlemeli, hukuk bir siyasetçi veya bir başka meslekle iştigal eden vatandaşa nasıl davranıyorsa ona göre davranmalı. Bunun sonucunda suçsuz çıkarsanız gerçekten bir kazanım elde etme şansınız var. Özgür Özel, biraz önce söylemeye çalıştım; 'Herhangi bir yolsuzluk olmamıştır.' demeyip, dönüp Cumhurbaşkanımıza 'Cunta lideri.' diyor. Bu hikayeyi başka bir yere çekip, objektif bakış açısını ortadan kaldırmaya yönelk bir işlem."



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına da değinen Hasan Basri Yalçın şunları söyledi:

"Önce PKK'nın feshedilmesi gerekiyor. Terör örgütü için bir anlamda yolun sonu görünüyor. Bizim bir tane hedefimiz var. Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir ayağındaki en büyük prangalardan biri olan PKK meselesini bitirmek istiyoruz. Çok hassas olmamız gereken bir konu bu. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var, onların aileleri var. Bu zamana kadar PKK'nın söylediği veya DEM Parti'nin söylediği birçok mesele gündeme geldi. Birçok şey konuşulabilir. Siyasi süreç çok dikkatli şekilde ele alınmalı.



PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?



Silah bırakma açıklamasının kısa sürede yapılmasını bekliyorum. Nisan ayının sonu, Mayıs ayının başında PKK'nın kendi içerisinde toplanıp silah bırakmayı dile getirmesini bekliyoruz. Bizim Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak duymak istediğimiz şey bu. Gerçek anlamda açıklama yapıldıktan sonra da silahın bırakılmasının da bir süreci olacaktır."

