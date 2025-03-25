İmamoğlu'nun yerine kim geçecek?
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yerine kimin vekalet edeceği merak ediliyor. İmamoğlu terör soruşturmasından tutuklanmadığı için yerine kayyum ataması yapılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seçim yapılacağı açıklandı. Peki en kuvvetli adaylar kimler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çarşamba günü sandık kuruluyor.
Görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek.
CHP'NİN OYLARIYLA BELİRLENECEK
31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.
Tutuklamaların ardından 176'ya düşen CHP üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor.
Yani başkan vekilinin seçiminde CHP'li üyelerin oyları belirleyici olacak.
Halihazırda görevi İBB birinci Başkan Vekili Nuri Aslan yürütüyor.
Kulis haberlerinde Ekrem İmamoğlu'na vekalet etmek üzere CHP'li iki ilçe başkanının ismi geçiyor; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece'de yedinci kez seçilen Hasan Akgün.
BELEDİYE KANUNU'NA İŞARET ETTİ
NTV'ye konuşan CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, büyükşehir belediyeler kanununun 5126. maddesini hatırlattı.
Buna göre, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamıyor.
MEVLÜT UYSAL SEÇİLMİŞTİ
2017 yılında Kadir Topbaş istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına yine İBB meclisi içinde yapılan oylamayla dönemin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Beylikdüzü
- Ekrem İmamoğlu
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi