İmamoğlu'nun yerine kim geçecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çarşamba günü sandık kuruluyor.



Görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek.

CHP'NİN OYLARIYLA BELİRLENECEK

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.

Tutuklamaların ardından 176'ya düşen CHP üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor.



Yani başkan vekilinin seçiminde CHP'li üyelerin oyları belirleyici olacak.