'İmdat' çığlığına anında müdahale: KADES'in bir kadını kurtarma süreci

Kadın cinayetlerini önlemek için 2018’de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) nasıl işlediğini yerinde gözlemlemek isteyen Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz yaşadıklarını yazısına taşıdı.



Çiğdem'in, KADES'e gelen imdat çağrısı üzerine polislerle birlikte gittiği beş çocuk annesi Ebru K.’nın başından geçenleri anlattığı yazısından öne çıkanlar şöyle:



Küçükköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne KADES çağrısı düştüğünde Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği çalışanlarıyla birlikteydik. KADES çağrısı alınınca en yakındaki ekipler bölgeye yönlendirildi. Biz de polis ekipleriyle birlikte adrese doğru yola çıktık. Olay yerine varmamız 10-15 dakika sürdü. Vardığımızda, ilk yönlendirilen ekipler oradaydı.



"YOK BİR ŞEY OLMAZ"



Adrese gittiğimizde Ebru K.’nın (35) eşi Hasan K.’nın şiddetine uğradığını öğrendik. Ebru K. ve eşi apartman kapısında farklı noktalarda bekliyor, genç kadın “Kafama bıçak saplıyordu” diye ağlıyordu. Bu sırada ailenin komşusu olan bir erkek yanımıza gelip, “Olur böyle şeyler, çocuklarınız var. Şikayetçi olma. Onun da sinirleri bozuk” dedi. Hasan K.’nın yakınında olan foto muhabirimiz Ünal Çam da zanlının telefonda “Yok ya bir şey olmaz. Uzaklaştırma verip bırakacaklar” dediğine şahit oldu. Ardından kadın ve kocası farklı polis araçlarıyla sağlık kontrolüne götürüldü. Ebru K. ile ekip arabasında hastaneye giderken genç kadının beş kez telefonu çaldı. Arayan yakınlarıydı. K.’nın, “Neden şikayetçi olmayacakmışım? Gelip beni öldürsün diye mi? Vazgeçsem yine aynısını yapacak” sözleri, arayanların şikayetçi olmaması için dil döktüğünün kanıtıydı. Sağlık kontrolünden çıkıldığında bu kez 14-15 yaşlarında bir genç, Ebru K.’ya yaklaşıp, “Şikayetçi olma. Tamam ol ben de evden kaçarım” dedi. Ebru K. araçta ağlarken o gencin, oğlu olduğunu söyledi.



"BENİ ÖLDÜRECEKTİ"



Ebru K. polis merkezine giderken yaşadıklarını yine gözyaşları içinde anlattı: “Çorba yaptım, çocuklar yedi kalktı. Sonra bana bağırmaya başladı. Ben de bağırdım. Sonra küfürler başladı, komşularımız ve kardeşim eve geldi. Bıçakla üzerime yürüdü, bıçağı tam kafama saplıyordu ki komşu elini tuttu. Ben de o sırada KADES’e bastım. Kız kardeşim 5 gün önce telefonuma yüklemişti. ‘Bir şey olursa, basman yeterli’ demişti. Komşularımız ve kardeşim müdahale etmeseydi beni öldürecekti. 5 çocuğum var. Çalışmıyorsa ben ne yapabilirim. Arayanlar da yakınlarımdı. ‘Şikayet etme’ diyorlar. Şikayet etmeyip ne yapacağım gelip beni öldürsün mü?”

UZAKLAŞTIRMA İSTEDİ



Biz emniyete geldikten 5 dakika sonra Hasan K. da getirildi. İfadeye ilk alınan Ebru K. oldu. Ebru K. ile yapılan ön görüşmeye biz de girdik. Olayı anlattı ancak eşinden şikayetçi olmayacağını söyleyip, sadece uzaklaştırma talep etti. Genç kadın, “Cezaevine girmesin, çocuklarıma bunu yaşatmak istemiyorum. Sadece benden uzaklaşsın, uzak dursun yeter. Bu adam benimle evime gelmesin. İstemiyorum” derken, ön görüşmeyi yapan polis memuru da tekrar eve gelmesi durumunda polisi aramasını ya da yine KADES uygulamasına basmasını tembih etti.

EVE OTOBÜSLE DÖNDÜ



Ebru K. biz çıktıktan sonra detaylı ifade için 45 dakika odada kaldı. İfadesi sonrası genç kadına neden şikayetten vazgeçtiğini sorduk. “Ne yapabilirdim, 5 çocuğum var. Oğlumun hastanede söylediklerini siz de duydunuz” dedi. Eve nasıl gideceğini sorduğumuzda da otobüsle döneceğini söyledi.

Yarım saat sonra da Hasan K. emniyetten ayrıldı. Ayrılırken bir polis, Hasan K.’ya, “Eve gitmiyorsun, biliyorsun değil mi?” dedi. Görevli polisler, Hasan K.’nın savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını, hakkında 2 aylık uzaklaştırma talep ettiklerini ve bu talebin de mahkemeye sunulduğu bilgisini verdi.



Ayrıca Hasan K.’nın emniyette 11 suçtan kaydının olduğunu ve 5 yıl önce de eşine şiddet uyguladığı için hakkında işlem yapıldığını öğrendik.



"BELLİ ARALIKLARLA ZİYARET EDİLİYOR"



Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği yetkilileri, Ocak ve Şubat ayında ortalama 40’a yakın KADES çağrısı aldıklarını belirterek, “Bu çağrıların çoğu ya asılsızdı ya da yanlışlıkla uygulamaya basanlar tarafından yapıldı. 2 ayda ekiplerimizin müdahale ettiği 4 vaka oldu. Şiddet nedeniyle gelen kadınlar için şiddet uygulayanların hemen hepsi hakkında uzaklaştırma talebimiz oluyor ve bu talebimiz olumlu karşılanıyor. Risk durumu yüksek olan kadınları da sığınma evine yönlendiriyoruz. Bunun yanı sıra şiddet gören kadınlar, belli aralıklarla mutlaka ekiplerimiz tarafından ziyaret ediliyor.”

KADES NASIL KULLANILIR?



Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil aplikasyonu hizmete girdiği günden bugüne 1 milyon 531 bin 174 kadın tarafından cep telefonuna indirilirken, uygulamaya 92 bin 406 ihbar geldi. Uygulama, Google Play Store ve AppStore uygulamalarından indirilebiliyor. Uygulamayı indirenler, TC kimlik numarasını girerek sisteme kayıt oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kişiye gönderilen aktivasyon koduyla uygulama aktif hale geliyor. Cihazın konum bilgisi açıksa ve internete bağlı ise mağdur kadınlar tek bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak en yakın ekiplerin kendilerine yönlendirilmesi için ihbar gönderebiliyor.

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