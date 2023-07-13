IMEI kayıt sorunu | Şikayetler bir haftada 93 kat arttı

ÖDEMEYE RAĞMEN HATA İLE KARŞILAŞTILAR

Kullanıcıların bir bölümü ücretlerini ödemelerine rağmen "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" hatası aldıklarını belirtti.



Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili özerk kamu kurumunda şikayetler bir önceki haftayla kıyaslığında 93 kat arttı. GSM operatörlerinde bu artış yüzde 51, cep telefonu markalarında ise yüzde 23 olarak kaydedildi. Kullanıcıların dile getirdiği sorunun yüzde 35’i platform üzerinden giderildi.



Konuyla ilgili özerk kamu kurumunda şikayetler bir önceki haftayla kıyaslığında 93 kat arttı. GSM operatörlerinde bu artış yüzde 51, cep telefonu markalarında ise yüzde 23 olarak kaydedildi. Kullanıcıların dile getirdiği sorunun yüzde 35’i platform üzerinden giderildi.