IMEI nedir? IMEI sorgulama nasıl yapılır?

IMEI NEDİR?

Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



BTK, elektronik kimlik bilgisine haiz cihazların kaydedilmesi hizmeti (IMEI Kaydetme Hizmeti), elektronik kimlik bilgisine haiz cihazların kayıtlı olup olmadığının sorgulanması (IMEI Sorgulama Hizmeti), numara taşıma sorgulama hizmeti ile mobil hat sorgulama hizmetini (Üzerine Kayıtlı GSM Numaralarını Sorgulama Hizmeti) e-Devlet Kapısı üzerinden sunmaya başlamıştı.



IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilebiliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisi görüntülenebilir.