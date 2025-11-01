İmha ettik dediler, çalıp sattılar: Gümrük memurlarından milyonluk vurgun

(Haber: Rojbin Hayrullahoğlu)

Antalya Havalimanı’nda görevli Gümrük Müdür Yardımcısı ile 6 memurun, imha edilmesi gereken ürünleri çalarak sattıkları ortaya çıktı.

İddiaya göre, ekip önce Türkiye’ye kaçak yollardan getirilen şişelerce içki, kutu kutu tütün ürünü, lüks parfüm ve kozmetik ürünlerine el koydu. Bu ürünler tutanakla depoya gönderildi ancak kısa süre sonra “imha edildi” denilerek kayıtlar kapatıldı.

Polis ekiplerinin takibine takılan memurların, depodan poşet ve kolilerle ürünleri kendi araçlarına taşıdığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde zanlıların çuvalları araç bagajlarına yükledikleri anlar da yer aldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yapılan ihbar üzerine operasyon başlattı.

Eş zamanlı baskınlarda, gümrükte görevli 7 kişiyle birlikte ürünlerin satışına aracılık ettiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 231 bin lira olan çok sayıda kaçak içki, puro, parfüm ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gümrük Müdür Yardımcısı, 3 memur ve ürünlerin satışını yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.