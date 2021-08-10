İmitasyon bilezik gasbından sonra yakayı ele verdiler

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu dükkanından imitasyon (taklit etme, taklit) bilezik çalanlar yakalandı.

Olay, 6 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında, Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen ve başlarında kapüşon bulunan 2 kişi, dükkana girerek pompalı tüfekle kuyumcu Sadık Ekin'i tehdit edip, tezgahta bulunan ve imitasyon olan 60 bileziği gasbetti.

Olayın ardından 2 şüpheli, motosiklete binerek Masadağı yönüne doğru kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kuyumcu dükkanında inceleme yaparak, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.



Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 gün süren çalışma sonucu 2'si gözcülük yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adresleri belirlendi. Şüpheliler, yapılan baskınla gözaltına alındı.

Kuyumcu Sadık Ekin de emniyete davet edilerek şüphelileri teşhis etti ve gasbedilen imitasyon bilezikler iade edildi. Hakkı K.İ. ve Murat Z. ile gözcülük yapan Altay M. ve Turan B'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

''İMİTASYONLARI ALINCA SES ÇIKARMADIM''

''Soyguncular kapıdan girerken ben diğer tarafta namaz kılıyordum. Seccademi kaldırır kaldırmaz, 2 kişinin içeri girdiğini gördüm'' diyerek başından geçenleri anlatan Ekin şöyle devam etti:

''Soyguncuların üzerine doğru 1-2 adım attım ki elinde pompalı tüfek olan soyguncu silahın kurma kolunu çekti. Tüfeği üzerime doğrultarak ateşleyecek konuma geldi. Soygunculardan birinin tezgahın arkasına geçip, imitasyon bileziklerini aldığını görünce ses çıkarmadım"