İmralı, 15 Şubat’ta çağrı yapacak mı? DEM Parti'den açıklama
İmralı'nın 15 Şubat'ta çağrı yapabileceği söyleniyordu, DEM Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, "Çağrı 15 Şubat'a yetişemeyecek ama bu ay içinde yapılacak" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuşma yaptı. Hatimoğulları, Öcalan'ın çağrısına ilişkin, "15 Şubat'a yetişmeyebilir, Şubat ayı içerisinde gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde silah bırakma çağrısının da içinde olduğu tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söylemişti.
İMRALI HEYETİ KUZEY IRAK'A GİDECEK
DEM Parti İmralı heyeti hafta sonunda, Kuzey Irak'a gidecek. Heyet, Erbil ve Süleymaniye'de temaslarda bulunacak. O temasların ardından, heyetin 3. kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.
İMRALI GÖRÜŞMELERİ: İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI
22 Ekim'de başlayan kritik süreçte, DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk defa 28 Aralık'ta görüşme yapıldı.
O görüşmenin ardından yapılan açıklamada "Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmışlardı. Öcalan görüşme sonrasında 7 maddelik mesajı paylaşmış ve çağrı yapmaya hazır olduğuna işaret etmişti. Heyet aynı zamanda parti liderleriyle de mecliste görüşmüşlerdi.
İkinci görüşme ise 23 Ocak'ta yapılmıştı. Görüşme sonrası heyetin açıklamasında terör örgütü lideri Öcalan'ın gerekli çalışmaları yaptığı belirtilirken, "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır." denilmişti.
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