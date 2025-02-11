İmralı, 15 Şubat’ta çağrı yapacak mı? DEM Parti'den açıklama

İMRALI HEYETİ KUZEY IRAK'A GİDECEK DEM Parti İmralı heyeti hafta sonunda, Kuzey Irak'a gidecek. Heyet, Erbil ve Süleymaniye'de temaslarda bulunacak. O temasların ardından, heyetin 3. kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuşma yaptı. Hatimoğulları, Öcalan 'ın çağrısına ilişkin, "15 Şubat'a yetişmeyebilir, Şubat ayı içerisinde gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde silah bırakma çağrısının da içinde olduğu tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söylemişti.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ: İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI



22 Ekim'de başlayan kritik süreçte, DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk defa 28 Aralık'ta görüşme yapıldı.



O görüşmenin ardından yapılan açıklamada "Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmışlardı. Öcalan görüşme sonrasında 7 maddelik mesajı paylaşmış ve çağrı yapmaya hazır olduğuna işaret etmişti. Heyet aynı zamanda parti liderleriyle de mecliste görüşmüşlerdi.



İkinci görüşme ise 23 Ocak'ta yapılmıştı. Görüşme sonrası heyetin açıklamasında terör örgütü lideri Öcalan'ın gerekli çalışmaları yaptığı belirtilirken, "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır." denilmişti.