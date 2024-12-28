İmralı Adası nerede? (İmralı Adası'nın konumu)

İmralı Adası, Marmara Denizi'nde yer alan küçük bir Türk adasıdır. Coğrafi olarak Bursa iline bağlıdır ve Güney Marmara bölgesinde, Mudanya kıyılarının yaklaşık 19 km açığında konumlanmıştır. Ada, tarihsel süreçte yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır ancak günümüzde daha çok Türkiye'deki yüksek güvenlikli cezaeviyle bilinir..Tümüyle askerî alandır ve uçuşa yasak olmakla birlikte sivil girişe kapalıdır.

