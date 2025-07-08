İmralı heyeti Adalet Bakanı Tunç'la görüşecek
DEM Parti İmralı heyetinin bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşme TSİ 13:30'da başlayacak.
"Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasının yeni haftada başlaması bekleniyor.
Kritik gelişme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni dün Beştepe'de kabul etti.
Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı.
DEM Parti İmralı heyeti bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecek. Görüşme TSİ 13:30'da başlayacak.
BAHÇELİ VE ÖZEL'LE DE GÖRÜŞECEKLER
DEM Parti'nin İmralı heyetinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşmesi planlanıyor.
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