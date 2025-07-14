İmralı heyeti Adalet Bakanı Tunç'la görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesinin Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacağı açıklandı.



Geçtiğimiz hafta yapılması beklenen görüşme ertelenmişti.

Açıklamada; görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiği belirtilmişti.



BAHÇELİ VE ÖZEL'LE DE GÖRÜŞECEKLER



DEM Parti'nin İmralı heyeti aynı gün saat 14.00'te TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecekler.

Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile saat 13.00'te bir araya gelecekler.