DEM Parti İmralı heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü

DEM Parti İmralı heyeti, bugün Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Heyet bugün ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir araya geldi.

DEM Parti'nin Bakan Tunç ile görüşmesi, geçen hafta için planlanmış ancak ziyaret Tunç şehit cenazesine katılacağı için ertelenmişti.

Heyet bugün Ankara'da Bakan Tunç ile bir araya geldi.



Gündemde hasta mahkumların durumu, infaz yasası gibi yasal düzenleme talepleriyle ve Abdullah Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi talebi vardı.

"OLUMLU BİR GÖRÜŞME OLDU"

Ziyaretin ardından açıklama yapan heyetin üyelerinden DEM Partili Pervin Buldan, "Her türlü desteği sunduğunu, bundan sonra da bu süreç içerisinde hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti. Bu anlamıyla olumlu bir görüşme oldu." dedi.

Buldan'ın ardından sözü Mithat Sancar aldı. "Verimli bir görüşme yaptık. Sürecin geldiği bu aşamada hukuki zemin önem taşıyor." diyen Sancar, "İstediğimiz barışa, hukuk devletine doğru ilerlemesi için Adalet Bakanlığı özel bir konumda duruyor. Bundan sonra çok fazla çalışma yapılacak elbette..." ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SORUSUNA YANIT

Gazeteciler "Selahattin Demirtaş'ın durumu gündeme geldi mi?" sorusunu yöneltti.

Buldan bu soruya "Her konu konuşuldu." yanıtını verdi. Buldan süreçte bir takvim olmadığını, aşama aşama gidileceğini ifade etti.