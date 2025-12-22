İmralı heyeti CHP'yi ziyaret etti

Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli bir haftaya giriliyor.

Geçen hafta AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci değerlendirdi.

“ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU”

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Özel, komisyonda yaşanan süreci ve bundan sonrasını değerlendirdiklerini dile getirdi.

Özel, "Partimin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden herkesin onaylayabileceği demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek, gözyaşlarının durmasını sağlayacak, Türkiye’nin yarınlarına barış içinde olmasını umut ediyoruz." dedi.

Heyette yer alan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da önemli ve verimli bir görüşme olduğunu ifade etti.

Bu süreçteki CHP'nin yapıcı rolüne önem verdiklerini belirten Buldan, "Bu yüzden buradayız." dedi. Kürt sorunun siyaset üstü bir konu olduğuna değinen Buldan, "Bu coğrafyada çokça kan aktı. Bundan sonrası böyle bir sürecin yaşanmaması için herkesin elini gövdesini taşın altona koyması lazım." dedi.

DEM Parti, süreçte hukuki zemine ihtiyaç duyulan bir döneme girildiğini söyleyerek yasal düzenleme çağrısı yapıyor.