İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la görüştü

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Açıklamada, "Bugün yapılan görüşmede heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti." denildi.