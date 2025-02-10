İmralı heyeti Irak'a gidecek: Erbil'de Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşülecek

İmralı'dan silah bırakma çağrısı için 15 Şubat işaret ediliyordu.

DEM Parti'nin İmralı heyeti bu hafta sonu Erbil'e gidiyor.

Heyetin, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret ederek Mesud Barzani, Neçirvan Barzani, Bafil Talabani ve diğer yetkililerle görüşeceği bildirildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri eşlik edecek.

Heyetin, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek Bafil Talabani, Kubat Talabani ile görüşecek.

Yapılacak ziyaretlerde, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin detaylarının paylaşılacağı ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan'a iletileceği öğrenildi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI



Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.



Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.



Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.



26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.



9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.



Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.

