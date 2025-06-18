İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelecek isim netleşti
DEM Parti'nin İmralı heyetine yeni bir isim eklendi. DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar, heyetin yeni üyesi olarak belirlendi.
DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İmralı heyetinin yeni üyesi olarak belirlendi.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitiren eski Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine, İmralı heyetinde yer alacak isim netleşti.
Heyetin, bundan sonraki İmralı ziyaretlerinde Mithat Sancar da yer alacak.
İmralı heyetinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol yer alıyor.
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