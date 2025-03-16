İmralı heyetinin siyasi parti turu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman görüşülecek?

Siyasette yeni hafta hareketli başlayacak. DEM Parti'nin turları AK Parti ve MHP ile sürecek. Heyet pazartesi günü, siyasi partiler turu kapsamında iki partinin yetkileleriyle Meclis'te biraraya gelecek. Gündemde İmralı'nın çağrısı, terör örgütünden gelen açıklama ve sonrasında atılacak adımların değerlendirmesi var.

Heyette yeralan isimlerden Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'te yaptıkları sohbette Sırrı Süreyya Önder'e, "Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var." dediğini aktardı.