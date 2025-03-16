İmralı heyetinin siyasi parti turu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman görüşülecek?
DEM Parti heyeti siyasi parti turlarına MHP ve AK Parti ile devam edecek. Heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beklenen görüşmesiyle ilgili de Van Milletvekili Pervin Buldan'dan bir açıklama geldi. Buldan, görüşmenin Ramazan bayramından sonra olabileceğini söyledi.
Siyasette yeni hafta hareketli başlayacak. DEM Parti'nin turları AK Parti ve MHP ile sürecek. Heyet pazartesi günü, siyasi partiler turu kapsamında iki partinin yetkileleriyle Meclis'te biraraya gelecek.
Gündemde İmralı'nın çağrısı, terör örgütünden gelen açıklama ve sonrasında atılacak adımların değerlendirmesi var.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle ne zaman görüşeceği henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "görüşürüm" mesajının ardından DEM Parti randevu talep etmişti.
Heyette yeralan isimlerden Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'te yaptıkları sohbette Sırrı Süreyya Önder'e, "Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var." dediğini aktardı.
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