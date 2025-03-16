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İmralı heyetinin siyasi parti turu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman görüşülecek?

DEM Parti heyeti siyasi parti turlarına MHP ve AK Parti ile devam edecek. Heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beklenen görüşmesiyle ilgili de Van Milletvekili Pervin Buldan'dan bir açıklama geldi. Buldan, görüşmenin Ramazan bayramından sonra olabileceğini söyledi.

İmralı heyetinin siyasi parti turu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman görüşülecek?

Siyasette yeni hafta hareketli başlayacak. DEM Parti'nin turları AK Parti ve MHP ile sürecek. Heyet pazartesi günü, siyasi partiler turu kapsamında iki partinin yetkileleriyle Meclis'te biraraya gelecek.

Gündemde İmralı'nın çağrısı, terör örgütünden gelen açıklama ve sonrasında atılacak adımların değerlendirmesi var. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Cumhurbaşkanı 'ın DEM Parti heyetiyle ne zaman görüşeceği henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "görüşürüm" mesajının ardından DEM Parti randevu talep etmişti. 

İmralı heyetinin siyasi parti turu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman görüşülecek? - 1 İftar programında milletvekilleriyle biraraya gelen Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile kısa bir görüşme yapmıştı. 

Heyette yeralan isimlerden Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'te yaptıkları sohbette Sırrı Süreyya Önder'e, "Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var." dediğini aktardı.

DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu

DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu

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