İmralı ziyareti için karar günü

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugün yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi.

Toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Görüşmenin ana gündem maddesi İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret.

Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.

DEM Parti de ziyaretin gerçekleşmesinden yana.

AK Parti ve CHP'de dün bu konuda toplantılar yapıldı. İki parti de kurmaylar bu konuda alacakları tavrı belirlemek için bir araya geldi.