İmralı ziyareti için karar günü
21.11.2025 08:24
NTV - Haber Merkezi
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık bugün yapılacak komisyon toplantısında. Toplantıda İmralı ziyareti ele alınacak.
Toplantı saat 15.00'te başlayacak.
Görüşmenin ana gündem maddesi İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret.
Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.
DEM Parti de ziyaretin gerçekleşmesinden yana.
AK Parti ve CHP'de dün bu konuda toplantılar yapıldı. İki parti de kurmaylar bu konuda alacakları tavrı belirlemek için bir araya geldi.
AK PARTİ'DEN YEŞİL IŞIK
AK Parti İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı.
Güler, "Oylama olursa olumlu oy vereceğiz" dedi.
OYLAMA ÖNCESİ ÖNEMLİ TEMAS
AK Parti'deki toplantı öncesinde önemli bir de temas gerçekleşti.
"Komisyon'dan İmralı'ya gidilecek kararı çıkacak." diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK parti Grup Başkanı Güler'le bir araya geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün yapılan görüşmede hukuki konuların ele alındığı açıklamasını yaptı
CHP HENÜZ KARAR VERMEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu da İmralı ziyareti konusunda tavrını belirlemek için toplandı.
Toplantının ardından CHP kaynakları, "Henüz bir karar vermedik." dedi.
Müzakerelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, "Komisyon toplantısına girmeden kararımız belli olur." ifadesini kullandı.
DEM PARTİ'DE İSİM NETLEŞTİ
DEM Parti ise İmralı ziyareti gerçekleşirse partiyi temsil edecek ismi belirledi.
Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak. En önde görmek istediğimiz siyasi parti, ana muhalefet partisi. Aksi takdirde çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır." dedi.
KOMİSYON TOPLANTISI 15.00'TE BAŞLAYACAK
Komisyonun bugün yapılacak 18'inci toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
Toplantıda İmralı ziyareti konusunda bir oylama yapılmayacağı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyarete katılacak partilerden birer isim isteyeceği belirtiliyor.