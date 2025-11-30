İmralı ziyareti sonrası komisyon toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, perşembe günü toplanacak.

AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'in yaptığı İmralı ziyaretinin ardından toplantıda görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Tutanakların doğrudan paylaşılıp paylaşılmayacağı, bilgilendirmenin nasıl yapılacağı ya da bu toplantının kapalı olup olmayacağı henüz netleşmedi.

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

İmralı ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan açıklama yapılmıştı.

Açıklamada “En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.” denilmişti.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığının vurgulandığı açıklamada "Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir." ifadeleri kullanılmıştı.