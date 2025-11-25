İmralı ziyaretinin ayrıntıları. 2 saat 50 dakikalık görüşme

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj daha dönüldü.

Meclis'teki süreç komisyonunda alınan karar sonrası AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'den oluşan heyet İmralı'ya gitti.

Ziyaretin ayrıntıları da netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, görüşme 2 saat 50 dakika sürdü. Heyet, Abdullah Öcalan ile baş başa görüştü. Görüşmede devlet yetkilisi yer almadı. Heyete yer alan isimler önce parti yönetimlerini bilgilendirdi.



NE KONUŞULDU?



İmralı ziyaretine ilişkin açıklama dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan yapılmıştı. Görüşmede, örgütün kendini feshetmesi, silah bırakması ve Suriye'deki 10 mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik konular görüşüldü. Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliği pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığı belirtildi.

Şimdi gözler Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun yarın yapacağı toplantıda. Toplantıda komisyon üyelerine görüşmeyle ilgili bilgi verilmesi bekleniyor.



"TARİHİ ADIM"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları görüşmenin tarihi bir adım olduğunu söyledi ve "Tutanaklar herkese açılmalı." çağrısı yaptı.

CHP'DEN İMRALI TEPKİLERİNE YANIT

CHP'nin İmralı heyetine üye vermemesi de tartışılırken Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eleştirilere yanıt verdi. Yücel, "Belediyelere kayyum atanan bir yerde kimse sorumluluk almadığından, elini taşın altına koymadığından ya da tarihi bir fırsatı kaçırdığından bahsetmesin. CHP'yi itham etmeye kalkmasın." dedi.



KARAR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA ALINDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18. toplantısında İmralı'ya gitme kararı verilmişti. Komisyondaki karar nitelikli çoğunlukla alınmıştı. Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmamıştı.

AK Parti, MHP ve DEM Parti “evet” oyu verirken, üç partinin toplam oyu firesiz 30 oldu. Yeni Yol çekimser kaldı. EMEP ve TİP, “evet” oyu kullandı. Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife “ret” oyu verdi. Komisyonda toplam 32 “evet” oyu kullanılmıştı.