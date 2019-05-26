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PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Adası'nda 22 Mayıs'ta avukatlarıyla görüşmüştü.

Öcalan avukatlarıyla açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerini sürdürenlere yönelik bir mesaj iletti. Mesajda eylemlerin sona ermesi gerektiği belirtildi.

Öcalan, 12 Ocak 2019'da da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü ardından mayıs ayının başında avukatları ve Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile bir görüşme yapmıştı.