PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Adası'nda 22 Mayıs'ta avukatlarıyla görüşmüştü.
Öcalan avukatlarıyla açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerini sürdürenlere yönelik bir mesaj iletti. Mesajda eylemlerin sona ermesi gerektiği belirtildi.
Öcalan, 12 Ocak 2019'da da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü ardından mayıs ayının başında avukatları ve Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile bir görüşme yapmıştı.
İmralı'dan açlık grevi mesajı
NTV HaberTürkiye
PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla açlık grevi ve ölüm orucundakilere gönderdiği mesajda, "Eyleminizin sona ermesini bekliyorum" ifadesini kullandı.
PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Adası'nda 22 Mayıs'ta avukatlarıyla görüşmüştü.