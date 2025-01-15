İmralı'dan çağrı gelecek mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında " İmralı 'dan ikinci görüşmede PKK'nın bittiği açıklanmalıdır." demişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a MHP liderinin açıklamaları soruldu. Bakırhan, İmralı'dan nasıl bir çağrı geleceğini onların da bilmediklerini dile getirdi.

Çağrının gelebilmesi için önce heyetin gitmesinin gerektiğinin de altını çizen Bakırhan "Kapıların açılması gerekiyor. Bunu biraz iktidara sormak gerekiyor." dedi.



Bakırhan, İmralı heyetinin birinci görüşmeye ilişkin net somut planlamalarını yaptığını da dile getirip "İkinci görüşme olursa sizleri de bilgilendiririz." diye konuştu.