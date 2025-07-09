İmralı'dan görüntülü mesaj

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya girildi. Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz Cuma günü silah bırakması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

İmralı'dan yaklaşık 7 dakikalık görüntülü bir mesaj yayınlandı.

"SİLAHIN DEĞİL, SİYASETİN VE TOPLUMSAL BARIŞIN GÜCÜNE İNANIYORUM"

Kandil'e gönderilen mesajda silah bırakma çağrısı yer aldı, Meclis'te kurulacak komisyonun önemi vurgulandı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajları şöyle:

"PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir. Kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir."

MİT BAŞKANI KALIN DA IRAK'TA TEMASLARDA BULUNDU

Süreçte Erbil ve Bağdat yönetimleriyle yapılacak koordinasyon da önemli. Bu nedenle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Kuzey Irak'ın ardından Bağdat'a giderek muhataplarıyla son durumu masaya yatırdı.



Ve bu kritik gelişmeler yaşanırken gözler cuma gününde. İlk grubun Süleymaniye kırsalında silah bırakması bekleniyor. Silah bırakanların Irak içinde kalacağı ancak örgütteki faaliyetlerine devam etmeyeceği öğrenildi.



Silah bırakma sürecinin kesintiye uğramadan sürmesi çok önemli. Sürecin uzamasının yaratacağı riskler göz önünde bulundurulduğundan bu aşamanın 2 ila 5 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Dünyadaki benzer örnekler de inceleniyor.



Bir yandan da Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin süreç takip ediliyor. Komisyonun Meclis tatile girmeden önce kurulması ve yaz boyu çalışması hedefleniyor.