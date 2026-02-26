İmralı'dan ikinci çağrı yarın
26.02.2026 16:50
Terör örgütü lideri Öcalan'ın ikinci mesajı, ilk çağrının yıl dönümünde yayımlanacak.
Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'nın PKK'nın feshedilmesine yönelik açılamasının üzerinden bir yıl geçti. Açıklamanın birinci yılında yani yarın İmralı'dan yeni mesajlar gelecek. (Haber: Uğraş Bingöl)
Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya geçiliyor.
Silah bırakma çağrısının birinci yıldönümünde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı okunacak.
Ankara'da Yılmaz Güney sahnesindeki programda DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sürece ilişkin bir açılış konuşması yapacak.
Ardından İmralı'nın metni Kürtçe ve Türkçe olarak okunacak.
Terör örgütü PKK geçen yıl 11 Temmuz günü Irak'ta silahlarını yakıp, Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurmuştu.
AÇIKLAMADA HANGİ MESAJLAR YER ALACAK?
Metinde sürecin bir yıllık değerlendirmesinin yapılması ve ilk aşamanın tamamlandığını belirtilmesi bekleniyor.
İkinci aşama ve yasal düzenlemelere ilişkin beklentinin de yar alacağı belirtiliyor.
Metinde olası yasal düzenlemelerde "Sempatizan, örgüt üyesi ya da örgüt yöneticisi" ayrımı yapılmamasına ilişkin beklentinin de olacağı söyleniyor.
11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde PKK mensupları silahları törenle yaktı.
BUGÜNE KADAR NELER OLDU?
Terörsüz Türkiye sürecinde geçen yıl 27 Şubat günü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan bir mesaj yayımlamıştı.
Öcalan mesajında, "Örgütü feshedin." demişti.
Bu çağrıdan sonra 1 Mart günü terör örgütü "Ateşkes ilan ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.
5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplayan terör örgütü 12 Mayıs'a gelindiğinde fesih ve silahlarını teslim etme kararı aldığını açıklamıştı.
Geçen yıl 11 Temmuz günü ise bir grup PKK'lı terörist silahlarını yakmıştı.