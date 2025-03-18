İmralı'dan Nevruz mesajı gelir mi? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gazetecilerle iftarda bir araya geldi.



Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlatılan sürece ilişkin önemli mesajlar verdi.



Tunç, gazetecilerin "İmralı'dan Nevruz mesajı gelir mi?" sorusunu da yanıtlayarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektup gönderebileceğini dile getirdi.



Tunç, canlı bağlantının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.



ÖCALAN'A UMUT HAKKI TARTIŞMASI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıda bahsettiği umut hakkına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Umut hakkı mevzuatımızda olan bir konu değil." dedi.



İMAMOĞLU'NUN DİPLOMA TARTIŞMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor.



Soruşturmaya ilişkin de konuşan Tunç, "Soruşturmalar üzerinden mağduriyet algısı oluşturuyor." dedi.