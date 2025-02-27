İmralı'nın çağrısına AK Parti'den ilk değerlendirme
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İmralı'dan yapılan "PKK kendini feshetmeli" çağrısıyla ilgili "Terör devam ederse biz terörle mücadele etmeye kararlıyız. Arzu ederiz ki bu çağrı sonuç versin." dedi.
DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü.
Heyet, görüşmenin ardından İstanbul'a gelerek İmralı'nın açıklamasını okudu.
O açıklamada, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." denildi.
AK Parti'den çağrıya ilişkin ilk açıklama Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.
"BİZ SONUCA BAKARIZ"
Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız." diye konuştu.
"TERÖR DEVAM EDERSE TERÖRLE MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"
Efkan Ala şöyle konuştu:
"Bu çağrının özeti terör örgütünün kendisini lağvetmesidir ve bu sonucun elde edilmesi için herkesin gayret sarf etmesi lazım. Bu çağrının muhatabı terör örgütüdür. Muhatabın bu çağrıya nasıl yanıt vereceğini göreceğiz. Biz terörle mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör devam ederse biz terörle mücadele etmeye kararlıyız.
"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİSİNİ FESHEDERSE TÜRKİYE PRANGALARINDAN KURTULMUŞ OLACAK"
Arzu ederiz ki bu çağrı sonuç versin. Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak."
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