İmralı'nın çağrısına AK Parti'den ilk değerlendirme

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü.

Heyet, görüşmenin ardından İstanbul'a gelerek İmralı'nın açıklamasını okudu.

O açıklamada, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." denildi.

AK Parti'den çağrıya ilişkin ilk açıklama Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.

"BİZ SONUCA BAKARIZ"

Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız." diye konuştu.

"TERÖR DEVAM EDERSE TERÖRLE MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

Efkan Ala şöyle konuştu:

"Bu çağrının özeti terör örgütünün kendisini lağvetmesidir ve bu sonucun elde edilmesi için herkesin gayret sarf etmesi lazım. Bu çağrının muhatabı terör örgütüdür. Muhatabın bu çağrıya nasıl yanıt vereceğini göreceğiz. Biz terörle mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör devam ederse biz terörle mücadele etmeye kararlıyız.