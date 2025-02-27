İmralı'nın PKK'ya çağrısı | Almanya: Tarihi bir fırsat

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısına Avrupa'dan da tepkiler gecikmedi. Almanya, PKK'nın feshedilmesi çağrısı için "tarihi bir fırsat" dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü ise "umut ışığı" ifadelerini kullandı.

İmralı'nın PKK'ya çağrısı | Almanya: Tarihi bir fırsat

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 'ın PKK'nın feshedilmesi çağrısı tarihi bir fırsat ifadeleri kullanıldı.

Şiddete son verilmesi önemli bir başlangıç denilirken, buna karşın "başka adımlar de gerekiyor" denildi.

Federal hükümet olarak sürece destek olmak için gereken her türlü desteği sağlayabilecekleri ifade edildi.

GM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜ: UMUT IŞIĞI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, söz konusu çağrı için "umut ışığı" ifadelerini kullandı. 

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