İmralı'nın PKK'ya çağrısı | Almanya: Tarihi bir fırsat

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi çağrısı tarihi bir fırsat ifadeleri kullanıldı.

Şiddete son verilmesi önemli bir başlangıç denilirken, buna karşın "başka adımlar de gerekiyor" denildi.

Federal hükümet olarak sürece destek olmak için gereken her türlü desteği sağlayabilecekleri ifade edildi.

GM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜ: UMUT IŞIĞI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, söz konusu çağrı için "umut ışığı" ifadelerini kullandı.

