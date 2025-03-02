İmralı'nın "Silah bırakın" çağrısı | Bakırhan: Meclis'te siyasi ve hukuki düzenlemeler yapılmalı

Yeni dönemin değişimi ve dönüşümü beraberinde getireceğini aktaran Bakırhan, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz." diye konuştu.

Sürecin acıları gidermeye yönelik olduğunu ifade eden Bakırhan, bu sürece katkı ve destek sunulması gerektiğini söyledi.



Bakırhan, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. TBMM'ye büyük görev düşüyor. Umarım Meclis de bu konuda bir yol alır. Çağrıya uygun düzenleme yapar." ifadelerini kullandı.



Hiç kimsenin süreci heba etme gibi bir lüksü olmadığını dile getiren Bakırhan, "50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.