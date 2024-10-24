İmralı'ya 4,5 yıl sonra ziyaret

Yaklaşık 4,5 yıl sonra sonra İmralı'ya ilk ziyaret gerçekleşti.



DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan terörisbaşı Abdullah Öcalan'la görüştüğünü açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile en son 3 Mart 2020'de yüz yüze görüşme yapıldığını belirtti.



Ömer Öcalan "Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz." dedi.



ABDULLAH ÖCALAN: KOŞULLAR OLUŞURSA ŞİDDET ZEMİNİNİ SİYASİ ZEMİNE ÇEKEBİLİRİM



Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu da ifade etti. Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim." mesajını ilettiğini paylaştı.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.