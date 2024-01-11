İnan Güney kimdir? İşte CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney'in biyografisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) 2024 Yerel Seçimleri için belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. İnan Güney de Beyoğlu'ndan belediye başkanlığına aday gösterildi. Bu gelişmenin ardından İnan Güney hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, İnan Güney kimdir?

İnan Güney kimdir? İşte CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney'in biyografisi

'nin İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak bazı ilçelerin adayları ilan edildi. Beyoğlu’dan CHP İBB Meclis Üyesi İnan Güney aday gösterildi. İşte, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney'in biyografisi...

İNAN GÜNEY ?

İnan Güney, 1977 yılında Beyoğlu Örnektepe'de dünyaya geldi.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında sürdüren Güney, ‘’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı tez üzerinde çalıştı.

İnan Güney evli ve üç kız babasıdır.

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