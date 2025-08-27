İnan Güney'in makam odasında el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in makam odasında yapılan aramada el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında Güney'in makam odasında yapılan aramada emniyet güçlerine teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli bazı ihalelere ilişkin bilgiler içeren belgelere el konulduğu öğrenildi.



İncelenen evrakın bu soruşturma dosyasıyla irtibatlı olmadığı anlaşılırken, söz konusu belgelere ilişkin yeni soruşturma başlatıldı.

