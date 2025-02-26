İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda: Evlilik sonrası kızı dava açmıştı
İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için açılan davada ünlü isim akli melekelerinin tespiti için geldiği Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 2.5 saat kaldı.
Aralık 2024'te Emine Alangoya (75) ile evlenen İnan Kıraç'ın (87) kızı İpek Kıraç İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne evliliğin iptali için başvuruda bulundu. İpek Kıraç evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir astaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Mahkeme bunun üzerine, 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verilmişti.
İNAN KIRAÇ ADLİ TIP KURUMU'NDA
5 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'nda bulunması için tarih verilen Kıraç mahkemeye mazeret dilekçesi sunmuştu. Bunun üzerine mahkeme İnan Kıraç'ın 26 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na gitmesine karar verdi. Kıraç sabah saatlerinde avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.
2.5 SAAT İÇERİDE KALDI
Aracıyla kuruma gelen Kıraç yaklaşık 2.5 saat boyunca içeride kaldı. Kıraç ve avukatı geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.
EVLİLİĞİN İPTALİNİ TALEP ETTİ
İpek Kıraç’ın avukatları aracılığı ile mahkemeye verdiği dilekçede, özel bir hastane tarafından verilen "akıl sağlığı yerindedir" raporunun usulsüz olduğuna dikkat çekilerek, "evliliğin iptali" talep edilmişti.
İş insanı İnan Kıraç ile Koç Holding’in eski muhasebe müdürü Emine Alangoya 20 Aralık 2024’te Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün makam odasında kıydığı nikahla gizlice dünya evine girmişti.
VASİ DAVASI DA AÇTI
İpek Kıraç, babasının muhakeme kaybı ve akıl sorunları yaşadığı iddiasıyla, maddi ve manevi korunması amacıyla vasi atanması için 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne de dava açmıştı.
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