Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'da miting düzenledi.

İnce'nin konuşmasından satır başları; "Vatandaş asla kemer sıkmayacak. 300 araçla gezmek yok, 3 bin koruma yok, kilosu 4 bin 500 liradan beyaz çay yok.

Size sözüm olsun çiftçinin borçlarının faizini temmuz bitmeden sileceğiz.

Erdoğan demiş ki tütün zararlıdır. Benim tütün eken kardeşim hapse giriyor. Çünkü Erdoğan yerli değil milli değil. Erdoğan, Amerikan şirketlerine teslim olmuş.

Onlar bu ülkeyi Moskova'dan Washington'dan yönetiyorlar. Ben Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim.

AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, asla ekmeğinizle oynamayacağım. Belediye Başkanı'na bakar mısın oy vermezsen diye tehdit ediyor. Kimsin sen?

Seçildikten sonra 24 saat içerisinde olağanüstü hali kaldıracağız. Bugünlerde tartışmalar yapıyor, meydanlarda bana laf yetiştiriyor. Muhattap olmayacağım, biz bu ülkeye neler yapacağımızı anlatalım.

Bütün annelere sesleniyorum: Çocuklarınızı iyi eğiteceğiz."