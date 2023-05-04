İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'nin konuğu oldu.



Canlı yayında soruları cevaplayan İnce yine Millet İttifakı'na yüklendi, kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.



İnce, “Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. At ikisini kenara. Var mı bundan daha iyi teklif? Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Ben gereğini yapacağım” diye konuştu.



İnce ayrıca, kendisine video ile Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a da yanıt verdi.



İnce, "Erkan Baş kaale almadığı bir adama neden ‘Destekle’ diyor. Ben de kendisini kaale almıyorum. Ben de ona bir teklifte bulunayım. O da üçüncü bölgede adaylıktan çekilsin bizim adayımızı desteklesin" dedi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Sayın Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Yüksek Divan'dan kurtarıyor. Ben ilke ittifakını savunuyorum. Suriyelileri göndereceğim diyor. Yahu Esad ile en son konuşan kişi Davutoğlu değil mi? Emevi Camii'nde namaz kılacağız demedi mi?



Süleyman Şah Türbesi'ni kim kaçırdı? Davutoğlu. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ben buna inanmıyorum. Umudun bildirgesini yayınladım. 20 dakikası vaatlerim. 25 dakika Erdoğan'ı eleştirdim. 1 dakikası sadece muhalefeti eleştirdim.



Ali Babacan bakanken kamu bankaları kime bağlıydı? Bunun getirdiği kadroların yüzde 80'ini FETÖ'den açığa alınmış. Bunlar kurtarıcı olacak. Oyları 1 bile yok. Ben referandumda boğazım yırtılana kadar hayır dedim, bunlar imza verdi. Bunlar vatan kurtarıcısı ben Saray’ın adamıyım öyle mi?



"CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI İSTEMİYORUM"



Bugün kötü ama siz diyorsunuz ki sıtmaya razı olalım. Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. At ikisini kenara. Var mı bundan daha iyi teklif. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Ben gereğini yapacağım.



Mahir Ünal ile tabii görüştüm. Elbistan'da bir kişi ziynet eşyam var benim dedi. Ben de Mahir Ünal'ı aradım hemen. Beraber grup başkan vekilliği yaptım. 6 saatlik bir görüşmem yok.



Erkan Baş kaale almadığı bir adama neden ‘Destekle’ diyor. Ben de kendisini kaale almıyorum. Ben de ona bir teklifte bulunayım. O da üçüncü bölgede adaylıktan çekilsin bizim adayımızı desteklesin.



Kavala ve Demirtaş'ın adil yargılanmadığını düşünmüyorum. Uçakları satacağım. Saray'ı ilk bine girmiş öğrencilere vereceğim AR-GE merkezi yapacağım. Marmaris'teki yazlık sarayı da engelli çocuklara vereceğim.



İlk işim Kızılay Başkanı'nı görevden almak olacak. Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alacağım. Varlık Fonu'nu kapatacağız. İletişim Başkanlığı'nı kapatacağız. Millet İttifakı’nın 2 bin 500 maddelik bildirgesini okumadım ama itirazım var."