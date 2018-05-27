CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmalarını İzmir'de sürdürdü.

İzmir'in Menderes ilçesinde konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil projesi üzerinden kendisine yaptığı eleştiriye cevap verdi. İnce, markalaşmanın önemine dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine cevap veren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce şunları söyledi:



"Sayın Erdoğan dün demişki; ben demiş otomobil fabrikası yapacağım İnce istemiyor demiş. O bisiklete binsin demiş.. Erdoğan'la İnce arasındaki fark şu: O otomobilin kaportasını, ben beynini yapmak isityorum. O 30 yıl önceki teknolojiye talip, o koltuk yapmaya ve ben elektrikli otomobile talibim. Ben diyorumki elektrikli otomobil ileri teknoloji. Marka yapalım katma değerli satalım."



En düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaş arasında 9 kat fark olduğunu, bu farkı indireceklerini anlatan İnce, şöyle devam etti:



"Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira verecekler. Enflasyon yer. O iş öyle olmaz. Kanun lazım. Allah'ın izni, milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Kanun şu, emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bin lira değil, o an ki asgari ücret kaç para ise onu alacak. Erimeyecek."



"Gençler, 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de biri gençlik, biri Cumhuriyet bursu beş yüz lira alacaksınız. Bu parayı size Muharrem İnce vermeyecek, CHP de vermeyecek. Devletin yaptığı bazı yardımları Erdoğan mı yapıyor, AK Parti mi yapıyor? Devlet yapıyor. Size de bu paraları Türkiye Cumhuriyeti verecek."



"YÖNÜMÜZ AB OLACAK"



Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge vereceğini belirten İnce, çiftçiye mazotun 3 lira olacağını söyledi.



Asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağı vaadinde bulunan İnce, "Barışacağız. Herkes birbirini kucaklayacak. Türk, Kürt, sağcı, solcu, bunları geçeceksin. Ben sadece CHP'lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Yönümüz AB olacak. Yöntemimiz demokrasi olacak. Yönetimimiz bir tek adam yanında avaresi olmayacak. Yönetimimiz güçlü bir lider, yanında ehliyetli insanlar, kadro" diye konuştu.



İnce, seçimde destek isteyerek, "Sizden istediğim şu, 24 Haziran'a kadar sakın ha tatile gitmek yok. Kızım doğum yaptı, babam rahatsızlandı... 24 Haziran'a kadar hastalanmak yasaklanmıştır." dedi.

