CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu'da konuştu.



İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Darbeyi eniştesinden öğrenenen adam istihbarattan bahsedemez. Bana Bay Muharrem diyor. Bye bye Recep. Dün diyor ki, Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan siyaseti bırakır mısın diyor, Bay Kemal de rahatlasın diyor. Kemal Kılıçdaroğlu rahat, gidici olan sensin. Her yerde ben ustayım diyorsun, bana da çırak diyorsun. Gel karşıma çık ben üretim ekonomisi diyorum, sanayinin atıl kalan dörtte birini işlevsel hale getireceğim diyorum, fındığı dünyada marka yapacağım diyorum. Ben fabrika açacağım diyorum, sen kıraathane açacağım diyorsun. Cari açık 55 milyar dolar, ithalat 250 milyar dolar. Ülke batıyor, batıyor. Dolarla, euroyla kavga etti yükseldi. İnce'yle kavga etti mi İnce de yükseldi. Kiminle kavga ettiyse o yükseldi.

"HER EFELENMENİN BİR EKONOMİK BEDELİ VAR"

Cumhurbaşkanı seçildiğimde o yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim. Engelli kardeşlerimi orada birer hafta gidip tatil yapacaklar. Meydanlarda ne diyor? Vakit Türkiye vakti diyor. Vakit jübile vakti, vakit tamam. Yeni dönemde Erdoğan'la İnce arasındaki fark. Bir Erdoğan diyor ki, sen kemer sıkacaksın diyor. Kemeri devlet sıkacak. 2 milyar dolar saraya vermeyeceğim, 300 araçla gezmeyeceğim. Kamu ihale kanununu 180 kez değiştirdiler, ne için çalmak için. Her efelenmenin bir ekonomik bedeli var. O bedeli hep siz ödüyorsunuz. Dün Eskişehir'de bana diyor ki, Bay Muharrem diyor senin İsrail politikan ne açıkla diyor. Erdoğan, Mavi Marmara'da yaşamlarını yitiren vatandaşlara bana mı sordunuz giderken diyor. Erdoğan sana söylüyorum, İsrail'le gizli anlaşma imzaladın mı? Yalan söyleme imzaladın. Petrol taşımacılığı devam ediyor mu? İsrail'den tohum almaya devam ediyor musun? İsrail mallarını boykot etmeyin diye okul müdürlüklerine yazı gönderdiniz mi? Filistinli Türkiye'ye gelirken vize alıyor İsrailli vize almıyor. Çık karşıma, korkak mısın sen? Bence gelecek galiba.

Cumhurbaşkanı olduk, 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağız. Bu seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız. Çocuk kreşe, kadın işe, sloganımız bu. Evlatlarına ücretsiz sınav yapamıyorsan o dükkanı kapat gitsin.

"BEN ÖYLE SIK TELEVİZYONA ÇIKMAYACAĞIM"

Erdoğan her akşam bir televizyonda ya. Sürekli bağırıyor. Ben öyle sık televizyonlara çıkmayacağım. Çıkınca da diyeceğim ki, bir akşam öğrencilerle, bir akşam fındık üreticileriyle, bir akşam besicilerle çıkacağım. Türkiye'yi bu korku, bu güvensizliği atacağız kenara. En büyük projem huzur.

En düşük emekli maaşı 840 en yüksek 6500 lira. 9 kat fark olmaz. Bunu düzelteceğiz. Türkiye geleceğe umutla bakanların ülkesi olacak. Bunu başaracağız hep birlikte. Her şeyi böldü. Milleti böldü, sendikaları böldü, gönülleri böldü, şehitleri böldü. Herkesi böldü."

"MEYDANDA EN FAZLA AK PARTİLİ VARDI"

İnce ardından Giresun'a geçti. Burada düzenlenen mitingde halka hitap eden İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



AK Partili kardeşlerim markete gittiğinizde peyniri size ucuz vermiyorlar. Bu ekonomik sıkıntılardan siz de şikayetçisiniz. Türkiye'nin büyük sorunları var. Bu büyük sorunları yorgun bir adam çözemez. Taze kana ihtiyaç var. Diyarbakır'da da miting yaptık. Meydanlara geliyor diyor ki mitingde hiç Türk bayrağı yoktu diyor. Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz. Bir de alanda hepsi HDP'liydi diyor, istihbarata sordum diyor. Sen darbeyi eniştenden öğrenmiş adamsın ne istihbaratı? Alanda en fazla AK Partili kardeşlerimiz vardı. Senin yaverin FETÖ'cü çıktı. Sen daha yaverini seçememişsin. Memleketin düştüğü duruma bakın. Biz ekonomi aş diyoruz o bunu söylüyor.

Sayın Erdoğan ben bu ülkenin ekonomisini konuşmak istiyorum. Ben seninle ekonomiyi tartışmak istiyorum. Seninle başbaşa konuşmak istiyorum. Sen projelerini anlat, kek tarifi yap. Ben gençlere geleceği anlatayım. Bekliyorum Erdoğan arkamdan konuşma."















