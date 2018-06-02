CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nevşehir mitinginde halka seslendi.

Erdoğan'ın kendisini eleştirdiği konuşmayı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Temel'i eleştiren İnce, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan beni eleştirirken masada 2. Ordu Komutanı oturuyor. Bir general. Beni eleştiriyor, partililer alkışlıyor, bu generalde alkışlıyor. Disiplin kanununun 20. maddesi o generalin o alkışlamayı yapmasını yasaklıyor.



"APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM"



Bir subay siyasi faaliyete katılırsa ihraç ediliyor. Sayın Erdoğan o generali ihraç edecek misin? Cumhurbaşkanı olduğumda 30 Ağustos'ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. Sizin huzurunuzda söylüyorum, senin apoletlerini sökmezsem Muharrem İnce değilim.



Türk ordusunun düştüğü hale bak. Bir kısmınız FETÖ'nün bir kısmınız Erdoğan'ın hizmetine girmişsiniz. Ben AK Parti'nin genel başkanını eleştireceğim, general beni alkışlayacak. Böyle general olur mu? Siyasi parti toplantısına katılıp beni eleştirdiğinde alkışlıyor. Bunun apoletlerini sökmeyeceğim de ne yapacağım?"