CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu'daki mitingde konuştu.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adana'da dün diyor ki, Muharrem İnce Ömer Halisdemir'in mezarını gidip Fatiha okuyamaz diyor. Gittik okuduk. Senin derdin Fatiha olsaydı, ayet olsaydı Bakara makara diyeni tutar kulağından atardın. Senin derdin başka. Hayrola seçim yaklaştı camilerde görünüyorsun diyor. Ben beş vakit namaz kılmıyorum ama cuma namazlarına 15 yaşından beri gidiyorum. Neredeyse gelme bizim camiye diyecek. Sen nasıl Müslüman'sın. Bir Müslüman başka bir Müslüman'a böyle konuşur mu? Erdoğan kimyanın bozulduğunu biliyorum. Anketleri gördüğünde canının sıkıldığını biliyorum. Kaldı 2-3 gün. Madem sen ustasın, usta adam çıkartan korkar mı? Gel 81 milyon bizi izlesin. İstediğin kanalda istediğin saatte istediğin gazetecilerle birlikte gel benimle ekonomi tartış.

Erdoğan neden bu milletin sorununu çözemez size anlatayım. Gelir gelmez dedi ki, milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak dedi. Sonra ne yaptı? Keçiören'de bir eve taşındı. Herkes alkışladı. Ama sonra değişti. Keçiören'deki evden Çankaya köşkünü bile beğenmedi saray yaptırdı kendine. O yetmedi İstanbul'da 5 saray tahsis etti. Şimdi Marmaris'te 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. Ey benim AK Partili kardeşim, önünde iki seçenek var. Bir saraylı Erdoğan, iki milletin evladı Muharrem. O yazlık sarayı engelli kardeşlerime tahsis edeceğim. Kime kardeşim dediyse bugün Erdoğan'ın yanında değil. Rizeliyim diyor, doğru. Ama Rize'nin çayını bile beğenmiyor siyah çay içmiyor, kilosu 4500 liraya beyaz çay içiyor. O artık yorgun, kibirli bir adam.

Cumhurbaşkanı olduğumda nasıl bir cumhurbaşkanı olacağım. Halkını bilen bir cumhurbaşkanı. Hakkını bilen bir cumhurbaşkanı. Haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Aynı zamanda haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir cumhurbaşkanı. Ayırmayacağım, kayırmayacağım, savurmayacağım.

Bu TRT'yi adam edeceğiz. Bu TRT borazan. Tayyip Radyo Televizyonu. Benim de borazanım olmayacak."