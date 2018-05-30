Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırıkkale'de miting yaptı. Muharrem İnce, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı davete tepki gösterdi.

"Sayın Merkel önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra sıra size de gelecek" ifadelerini kullandı. Halen seçim sonuçlarının belli olmadığını söyleyen İnce, "Sen kimsin, Türkiye'de seçim var. Kimin cumhurbaşkanı olacağını sen biliyor musun? Herkes haddini bilecek" şeklinde konuştu.

İnce, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin evrakları görmek üzere yazı yazdıklarını ama altı gündür yanıt alamadıklarını söyledi.

İnce'nin konuşmasından satır başları; Marmaris'e şimdi 300 odalı saray yapıyor. Yazık değil mi, günah değil mi? Her dört üniversiteliden biri işsiz. Yazık günah. Siyasetçinin görevi meydanlara gelip üç çocuk beş çocuk yapın demek değildir.

Ben sizin çocuk sayınıza karışamam ama bir şey benim görevim. Çocuk bezinde KDV yüzde 18, benim görevim o 18'i düşürmek. Çocuk mamasındaki KDV'yi düşürmek.

Türkiye'de devletin giderleri gelirden fazla. Önümüzdeki dönemde giderleri kısacağım. Vatandaşa kemer sık demeyeceğim. Devlet kemer sıkacak. O sarayda oturmayacağım. 16 yıldır milletvekiliyim, Ankara'da 14 yıl kirada oturdum. Devletin işleri için Çankaya Köşkü'nü kullanırım, sarayı gençlere veririm. Bilim yuvası olacak orası.

Dedim ki bu hükümet ve Erdoğan, Fethullah Gülen'in iadesini istemiyorlar. Eksik evrakla istiyorlar. Amerika vermek istemiyor, Erdoğan da almak istemiyor. Çünkü alırlarsa herşeyi anlatacak.

Bekir Bozdağ açıkladı dedi ki Muharrem İnce gelip bakanlıkta baksın. Ben Bekir Bozdağ'ın memuru değilim bir kere: Haddini bil. Altı gündür yazdık cevap yok.

Türkiye'den zeytinyağı alıyor İtalya marka olarak 15 katına satıyor. Türkiye'de televizyon üretiyoruz bir tanesinden 10 euro kazanıyoruz. Boşa çalışıyoruz. Türkiye'nin Mercedes'i yok.

Erdoğan otomobilin kaportasını yapmaya talip ben beynine talibim. Bizim marka üretmemiz lazım. Dünyada 100 marka arasında bir tane Türk markası yok.

Daha önceden ikinci tura kalır diyordum. Gördüm ki ikinci tura gerek kalmadı.