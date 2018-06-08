Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kastamonu'da miting düzenledi.

İnce mitingde köprü fiyatlarındaki geçiş ücretlerine değindi. İstanbul'un birinci ve ikinci köprülerinden 11 liralık geçiş ücreti olduğunu belirten İnce üçüncü köprüde tek yön için 114 lira geçiş ücreti olduğunu ifade etti.

Muharrem İnce, "Bayramda Demirel'in yaptığı köprüden bedava, Erdoğan'ın yaptığı köprüden parayla geçeceksiniz. Erdoğan'ın yüzde 1 oy bile almaması lazım" dedi.

İnce'nin konuşmasından satır başları: Kastamonu'da mitinge çıkarken şapkasız çıkmak olmazdı. Geçen gün Erdoğan şapka nedir ki üç beş liraya alırsın diyor. Şapkayı alırsın ama onun içindeki köylünün terini ne yapacaksın.

16 sene sonra dedim ki başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı acaba ne vaat edecek. Benim dedim ki endüstri 4.0, fabrika, iş. Geçen güç çıkıp kıraathane açacağım dedi. Projeye bak 16 yılın sonunda kıraathane açacak, çay bedaymış, kek bedavaymış.

Bedava kek yemek isteyenler oyunu Erdoğan'a versin. Fabrikada iş isteyenler oyunu bana versin.

Önce mahkemelere güven duyulan, yargısız tarafsız ve bağımsız olan bir Türkiye lazım, demokrat bir Türkiye lazım.

4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olduğumda, Meral Akşener'i, Temel Karamollaoğlu'nu, Selahattin Demirtaş'ı ve en sonunda Recep Erdoğan'ı ziyaret ettim, başarılar diledim. Gittim banka hesaplarına para yatırdım, Türkiye olarak bu kavgadan bıktık.

HAKKARİ MİTİNGİ

Hakkari'de miting yaptık, İzmir Marşı'nı çaldık. Erdoğan bunu alıyor Kastamonu'na geliyor sadece Demirtaş'ı ziyaret ettiğim kısmı kesip kısmış. Seni bile ziyaret ettim, sana bile katlandım. Erdoğan benim konuşmamdan bir bölümü kesmiş millete izletiyor. Ben herkesin selamı var diyorum. O Demirtaş kısmını kesip gösteriyor. Sana mı soracağım.

Böyle yapan insanlar bu memleketi aydınlığa, huzura kavuşturamaz. Yalan üstüne yalan. Tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okumuş. Cumhuriyet 1923'te kuruldu, tek partili dönem 1950'de bitti. Erdoğan 54 doğumlu. Doğmadan dört sene önce ilk okula gitmiş. Anlatıyor da anlatıyor. Değerli Kastamonular, Türkiye 81 milyon: 7 milyonun üzerinde orman köylüsü var. Türkiye'nin en yoksul kesmi orman köylüleri, onlara sözüm dikiliden satış yapılmayacak.

"DEVLET KEMER SIKACAK"

Dünyanın bütün ülkelerinde fakirler mutsuz, zenginler mutludur. Türkiye'de zenginler de mutsuz. Gelecek göremiyor millet. İnce'yle, Erdoğan farkını anlatayım size: Erdoğan döneminde millet kemer sıktı, benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Bir saray yaptırdı beş saray da İstanbul'da var. Bir tane de Marmaris'te yapıyor. Ben o sarayı engelli çocuklara kullandırtacağım.

Çocuk bezindenki yüzde 18 KDV'yi düşürmek benim görevim. Sütte, mamada KDV yüzde 8 sonra beş çocuk yap.

KÖPRÜLER

Erdoğan anlatıyor: Biz iktidara geldiğimizde köpeklerin ambulans vardı diyor. Ben 54 yaşındayım ben böyle bir şey görmedm. Köprüyü komünistler satmaya çalıştı, Özal sattırmadı diyor. Tam tersine Özal satacağım dedi satmadı yenisini de yaptı.

Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi köprüyü Özal yaptı üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Demirel'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 liraya geçiyorsun. Erdoğan'ın yaptığı köprüden giderken 114 lira gelirken 114 lira toplamda 228 lira. Bayramda Demirel'in yaptığı köprüden bedava, Erdoğan'ın yaptığı köprüden parayla geçeceksiniz. Erdoğan'ın yüzde bir bile almaması lazım.

323 milyar dolar borç alar, 865 milyar dolar vergi topladı, 60 milyar dolar da özelleştirme yaptı. Bütün bu paraların içinde yaptığı yatırım 30-40 milyar dolar. Paranın üstü yurtdışında.

Cumhuriyeti kuranların ana felsefesi şuydu: Şeker, pamuk, un, demir petrol ve kömürle kalkınacağız dediler. Şeker fabrikaları çayın yanında keyif olsun diye yapılmadı.