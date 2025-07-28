İnceğiz Kanyonuna ulaşımı sağlayan turizm yolu açıldı

Genişliği ortalama 7 buçuk metre olan yeni yol, çiftçilerin ürünlerini daha rahat taşımasına olanak sağlarken, turizm açısından önemli bir güzergahı da modern hale getirdi.

Kale’ye bağlı İnceğiz ile Yenidere mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik yol, yapılan sathi kaplama çalışmalarıyla yıllar sonra konforlu ve güvenli bir hale getirildi. Vatandaşların uzun süredir beklediği yolun tamamlanması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

İnceğiz Kanyonuna ulaşımı da sağlayan bu yol, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir bağlantı köprüsü niteliği taşıyor. Yenidere Mahallesi’nde üretim yapan çiftçiler, ürünlerini İnceğiz’deki işleme tesislerine ulaştırırken artık daha kısa sürede ve daha az maliyetle hareket edebilecek. Eski haliyle ulaşım süresi yaklaşık 40 dakikayı bulan güzergâh, yeni yol sayesinde ciddi oranda kısaldı.